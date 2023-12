Günzburger Krippenschätze sind im Heimatmuseum zu sehen

Die Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Günzburg wartet mit einer besonderen Krippe auf. Bewundert werden kann sie bis Februar.

Krippen haben in Günzburg eine lange Tradition: 1917 wurde hier der Verein Bayerischer Krippenfreunde gegründet und schon im 19. Jahrhundert fertigten in Günzburg tätige Bildhauer kunstvolle Krippenfiguren. Kein Wunder, dass in vielen Familien gehegte und gepflegte Sammlungen zum Teil wertvoller historischer Krippen vorhanden sind. Diese "Günzburger Krippenschätze" stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsausstellung des Heimatmuseums Günzburg.

Anlass für das Ausstellungsthema ist die Aufstellung einer umfangreichen spätbarocken Krippe mit prächtig bekleideten Figuren, die dem Museum im Jahr 2022 von Elisabeth Lutz geschenkt wurde. Die Krippe ist bis zu den Urgroßeltern der Schenkerin rückverfolgbar und war jahrzehntelang im Keller ihres Hauses aufgebaut. Nun ist sie erstmals an ihrem neuen Platz in der Dauerausstellung zu sehen, teilt die Stadt Günzburg mit.

Am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Im Anschluss findet ein kleiner Empfang statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Ausstellung ist immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zugänglich und läuft bis 4. Februar 2024. Am 24. und 31. Dezember bleibt das Museum geschlossen. Führungen durch die Ausstellung sind nach Terminvereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Weitere Informationen zu den Ausstellungen und Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Museums zu finden www.guenzburg.de/museum. (AZ)

