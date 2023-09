Günzburger Kulturamt konzipiert Theaterprojekte mit dem Landestheater Schwaben

Aktuelle Themen, junge Autoren und Kulturgeschichte bringen die Stadt Günzburg in Kooperation mit dem Landestheater Schwaben mit neuen Theaterprojekten auf die Bühne.

Zusammen mit dem Landestheater Schwaben und dem Jungen Landestheater Schwaben hat das Günzburger Kulturamt verschiedene Theaterprojekte konzipiert, die 2023 und 2024 präsentiert werden. Worauf sich große und kleine Theaterfans freuen dürfen.

Den Anfang macht eine aufblasbare und begehbare Bubble, die Anfang Oktober 2023 für einige Tage im öffentlichen Raum aufgestellt wird. Dort warten junge Autorinnen und Autoren sowie Regisseurinnen und Regisseure darauf, mit den Menschen in Günzburg in Kontakt zu treten und über Europa zu sprechen. Die Eindrücke und Informationen aus den Gesprächen fließen in ein Theaterstück ein. Dabei machen sich die Studierenden in den jeweiligen Recherche-Orten auf die Suche nach den unerzählten Geschichten eines gemeinsamen Europas, die das kulturelle Gedächtnis wachrütteln und die Pluralität eigener Herkunft als Chance begreifen. Das jeweils ortsspezifische Theaterstück soll anschließend im Sommer 2024 aufgeführt werden. Das kulturpolitische Kooperationsprojekt unter der Leitung von Regisseur Ludger Lemper trägt den Titel „Eurotopia-Europa hier?“

Eine aufblasbare Bubble wird im Oktober in Günzburg aufgestellt. Sie ist Teil des Projektes Eurotopia, in dem Studierende mehr über einen Ort erfahren sollen, um aus den Informationen ein eigenes Theaterstück zu kreieren. Foto: Gerd Ziedlow

Inflation, Plünderungen aus Not und turbulente Verstrickungen

Lustig und zugleich ernst wird es am 26. Oktober 2023 im Forum am Hofgarten, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler des Landestheaters Schwaben die Farce „Bezahlt wird nicht“ des italienischen Literaturnobelpreisträgers Dario Fo auf die Bühne bringen. In der Inszenierung geht es um zwei Frauen, die aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten und Aufruhr im Land Lebensmittel plündern und daraufhin versuchen, den Diebstahl vor ihren gesetzestreuen Männern zu vertuschen. Die Figuren verwickeln sich immer mehr in einen komischen Strudel aus Verstrickungen. Die politische Utopie wird ab 20 Uhr aufgeführt, Karten gibt es im Vorverkauf des Forums oder an der Abendkasse.

Theaterstücke & Workshops für Jungen und Mädchen ab vier Jahren

„SchauSpielTag. In Günzburg.“ heißt es am 4. November 2023 im Forum am Hofgarten. Der erste Theatererlebnistag richtet sich vor allem an junge Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen vier und 14 Jahren. Geboten wird einiges: Mädchen und Jungen können zwischen zwei verschiedenen altersgerechten Theaterstücken des Jungen Landestheaters Schwaben sowie angegliederten Workshops wählen. Außerdem erwarten die Kinder eine Schmink-Ecke, eine Fotostation und eine kreative Bastelwerkstatt rund ums Thema Theater. Bei Sonderführungen zeigt das Technikteam des Forums den Kindern und ihren Angehörigen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Los geht es um 13 Uhr. Kinder zahlen acht Euro Eintritt, Erwachsene zehn Euro. Um Anmeldung wird per E-Mail an kulturamt@forum.guenzburg.de unter Angabe von Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Personenanzahl gebeten.

Ausblick auf 2024: „Eurotopia – Europa hier?“

„Hexe Hillary geht in die Oper“ richtet sich ebenfalls an Familien und wird am 9. März 2024 im Forum am Hofgarten zu sehen sein. Das Stück von Peter Lund für Theaterbegeisterte ab etwa sechs Jahren handelt von der kleinen Hexe Hillary, die die zauberhafte Welt der Oper für sich entdeckt. Mithilfe der bekannten Hexe und Opernsängerin Maria Bellacanta lernt Hexe Hillary allerlei Spannendes über die Oper, über den Gesang und die Geschichten dahinter. Tickets und Informationen sind auf der Internetseite www.forum-am-hofgarten.de erhältlich. (AZ)