Günzburger Landratsamt kann wieder Corona-Daten an das RKI übertragen

Plus Seit Montag war aus Günzburg keine digitale Übermittlung von Corona-Daten mehr möglich. Das RKI hat entgegen der eigenen Aussage von der Problematik gewusst.

Wegen Software-Problemen konnte das Landratsamt Günzburg seit Montag keine neuen Corona-Fälle und weitere Daten an das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) schicken. Die gute Nachricht: Die digitale Übertragung funktioniert jetzt wieder. Seit Donnerstag läuft sie problemlos. "Die anderen Daten der Vortage sind gesichert und können nun ebenfalls weitergegeben werden", sagt Landratsamtssprecherin Angela Brenner.