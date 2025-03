Günzburger Lions und Leos unterstützen die Musikschule Günzburg

Der Leo-Club Günzburg Schwaben hat in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Günzburg erneut Musikstipendien an der Städtischen Musikschule Günzburg vergeben, um junge, talentierte MusikerInnen zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihr Können weiter auszubauen. Mit den Stipendien werden die Familien der Geförderten zugleich finanziell bei den Kosten des Musikunterrichts auf die Dauer von drei Jahren entlastet. Die Stipendien wurden aufgrund Empfehlung der Lehrer an der Musikschule an drei herausragende Nachwuchstalente vergeben: Hamza Muhammad, der mit seiner beeindruckenden Gesangsleistung überzeugt, Arany Csillag Ibolya Balog, die sowohl Cello spielt als auch mit ihrer Stimme begeistert, und Yavuz Güzel, ein leidenschaftlicher Gitarrist. Über die Förderung haben sich die drei jungen Musiker beim Zusammentreffen mit der aktuellen Präsidentin des Leo Clubs Günzburg, Katja Scharlach, sehr gefreut. Die Leiterin der Musikschule, Frau Anja Baldauf, zeigte sich überzeugt, dass bei allen drei Musikschüler ein großes Talent vorhanden ist und bedankte sich für die wertvolle Unterstützung. Die Begabtenförderung an der Musikschule ist uns Günzburger Lions ein wichtiges Anliegen, stellte Martin Wachter als Vorstand des Lions Hilfswerks Günzburg dazu fest.

