Günzburger Mann leidet unter Knoten in der Brust: Krankenkasse zahlt Frauenarzt nicht

Plus Ralf Baier aus Günzburg würde sich wegen eines gutartigen Wachstums seiner Brustdrüse gern wieder von einem Gynäkologen behandeln lassen. Doch so einfach geht das nicht.

Zu kochen ist eigentlich ein Hobby von Ralf Baier. Aber es geht nicht mehr. Denn er leidet unter einem gutartigen Wachstum der Brustdrüse. Für ihn heißt das: Schmerzen und Einschränkungen im Alltag. Schwere Töpfe könne er zum Beispiel nicht mehr heben. Fragt man ihn nach seiner aktuellen Stimmung, holt er erst einmal tief Luft. Und antwortet: "Eigentlich ist sie total mies. Weil ich irgendwo in der Luft hänge. Ich bräuchte eigentlich eine Behandlung, weil die Schmerzen jetzt ziemlich zunehmen, aber keiner ist dafür zuständig."