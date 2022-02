Günzburger Mann mit Knoten in der Brust: Kasse zahlt weiterhin nicht

Plus Ralf Baier aus Günzburg hat einen ersten Erfolg bei der Kostenübernahme für seine Brust-Behandlung erzielt. Am Ziel ist er aber lange noch nicht.

Seit mehreren Monaten kämpft Ralf Baier aus Günzburg für die Kostenübernahme seiner Behandlung. Die Diagnose: gutartiges Wachstum der Brustdrüse. Er leidet unter den Schmerzen und würde sich gerne behandeln lassen, aber seine Krankenkasse will bis heute nicht zahlen. Deshalb reichte er im Januar eine Petition beim Bayerischen Landtag ein. Jetzt wird ein Gutachten des Medizinischen Dienstes erstellt. Ein Anlass zur Hoffnung. Doch die AOK macht ihm das Leben weiterhin schwer.