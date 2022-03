Günzburg

18:00 Uhr

Günzburger Modehaus Schild glaubt an den Erfolg nachhaltiger Mode

Plus Im Rahmen der Günzburger Klimaaktionswochen spricht Judith Ganser vom Modehaus Schild über Klimaschutz und warum sie nachhaltige Mode für die Zukunft hält.

Von Felix Gnoyke

„Wir haben die klare Meinung, dass jeder vor der eigenen Haustür kehren muss“, sagt Judith Ganser vom Modehaus Schild über Klimaschutz. Sie ist Teil der Geschäftsleitung und setzt sich für nachhaltige Mode im Modehaus ein. Die Teilnahme an den Günzburger Klimaaktionswochen war daher eine Selbstverständlichkeit. Sie spricht mit unserer Redaktion über ihre eigenen Klimaschutzbestrebungen und was das Modehaus Schild in Sachen Nachhaltigkeit leistet.

