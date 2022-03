Günzburger Munk: "Die Bundeswehr braucht verlässliche Partner"

Die Bundeswehr muss dringend besser ausgestattet werden. Dabei kommt dem Mittelstand eine Schlüsselrolle zu. Welche Rolle der Günzburger Ferdinand Munk hier spielt.

Ferdinand Munk hat viele Aufgaben. Er ist nicht nur Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group (besser bekannt unter dem vorherigen Namen Günzburger Steigtechnik, die ein Teil der Gruppe ist) mit Hauptsitz in Günzburg. Unter anderem ist er auch der Vorsitzende der Kommission "Bundeswehr und Mittelstand" des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft. Nach eigenen Angaben ist es die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands mit mehr als 30 mittelständisch geprägten Verbänden und 900.000 Mitgliedern. Und diese ist bei der bevorstehenden Neuausrichtung der Truppe von großer Bedeutung.

Der Krieg in der Ukraine habe schmerzlich vor Augen geführt, wie wichtig eine verteidungsfähige Armee sei: „Die Bundesregierung hat die Herausforderungen, die Bundeswehr umfassend zu modernisieren, entschlossen angenommen. Die angekündigte 180-Grad-Wende bei der Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten erfordert allerdings eine erhöhte Leistungsfähigkeit der Industrie und entsprechend neue Partnerschaften“, erklärt Markus Jerger, Vorsitzender des Verbands, in einer Pressemitteilung.

„Der Mittelstand ist in der Lage zu helfen und bietet der Bundesregierung an, sie mit seinen Fähigkeiten und Kapazitäten zu unterstützen. Die Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Unternehmen können die Erreichung des Ziels der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr beschleunigen.“ Gleiches gelte für die Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der Ukraine. „Unser Verband steht hierfür mit seiner Arbeitskommission Mittelstand und Bundeswehr ab sofort als zentraler Ansprechpartner im Mittelstand zur Verfügung.“

Welche Leistungen die Bundeswehr dringend benötigt

Auch wenn zu Beginn des Krieges vor allem Schutzausrüstung und Verteidigungswaffen benötigt würden, werde der Bedarf an schnell verfügbaren handelsüblichen Produkten steigen. Schon jetzt würden Kleintransporter, Busse, Zelte, Leichtbauhallen, Lebensmittel, Kleidung und persönliche Ausrüstung gebraucht. "All dieses kann der Mittelstand beschaffen und der Ukraine kurzfristig anbieten“, erklärt Munk.

Schwerpunkte zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr seien laut dem Bundesverteidigungsministerium vorgezogene Instand- und Inbetriebsetzungs-Leistungen, die Beschleunigung von laufenden Instandhaltungen, die Bereitstellung von Ersatzteilen, Hilfs- und Betriebsstoffen, das Erbringen von Digital-, Soft- und Hardware-Leistungen sowie der Aufbau von Lagern und Zwischenlagern. „Diese Leistungen erbringt in bewährter und kostengünstiger Weise der Mittelstand. Über die etablierten Anbieter von Wehrtechnik hinaus, fordert der Verband daher seine Mitglieder auf, Leistungen im Bereich Instandhaltung für handelsübliche Fahrzeuge, Logistik oder freie Lagerkapazitäten kurzfristig der Bundeswehr anzubieten.“

Munk: An den Soldaten liegen die Probleme der Bundeswehr nicht

Die Bundeswehr, betont Munk im Gespräch mit unserer Redaktion, "braucht verlässliche Partner". Über Jahrzehnte sei sie in Deutschland nicht mehr ernst genommen worden. An den Soldaten liege das nicht, denn bis zur obersten Ebene hätten sie die Probleme immer wieder bei den politisch Verantwortlichen angemahnt. Das Mindeste, was funktionieren müsse, sei, dass sie eine gute persönliche Ausrüstung haben. Munk zieht hier einen Vergleich zur Feuerwehr oder dem Roten Kreuz: Letztlich seien es Freiwillige, die sich für die Sicherheit des Landes engagierten. Bei der nächsten Kommissions-Sitzung am 23. März in Berlin geht es vorrangig auch um die Trendwende bei der Bundeswehr.

Man befinde sich jetzt im Dilemma, dass Russlands Präsident Deutschland das Gas abdrehen könnte. Doch aus Munks Sicht gebe es ohnehin nur eine Möglichkeit, "wenn wir das Feuer wirklich ausmachen wollen": selbst auf jegliche Importe aus Russland zu verzichten. Der Mittelstand sei sich da selbst noch uneins. Zwar könne ein solcher Schritt einen Einbruch für die deutsche Wirtschaft bedeuten, doch das sei immer noch besser, als dass jemand einen Weltkrieg anzettele. Und bislang gebe es noch vielfältige Wege, auf denen Güter aus Russland nach Europa kämen. Das müsse aufhören. (mit AZ)