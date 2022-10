Günzburger Paar bei Autokauf in Belgien betrogen

Ein Paar aus Günzburg fährt nach Lüttich, um dort ein Auto abzuholen. Doch nachdem sie das Auto bezahlen, fährt der Verkäufer einfach damit weg.

Ein Günzburger Paar ist beim Autokauf in Belgien betrogen worden. Laut Polizei wurde der Kauf über eine Online-Plattform und einen Messenger verabredet. In Lüttich (Belgien) wurde man sich über die Kaufsumme einig und übergab das Geld an den Verkäufer. Dieser zeigte sich behilflich und wollte den Audi auf den Fahrzeuganhänger des Paares fahren. Aber anstatt dies umzusetzen, fuhr der Mann samt Geld davon. (AZ)