Günzburger Partnerschaftskomitees sind am Scheideweg

Zur Verabschiedung der Günzburger Partnerschaftskomitees trafen sich Mitglieder und Vertreter der Stadt im Forum am Hofgarten. Wie soll es weitergehen?

Ein Nachmittag im Zeichen des Abschieds und des Aufbruchs: So könnte man die Verabschiedung des Günzburger Partnerschaftskomitees im Forum am Hofgarten zusammenfassen. Im Mittelpunkt standen die Mitglieder, die sich viele Jahre in den Partnerschaftskomitees Günzburg – Lannion und Günzburg – Sternberk engagiert haben. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bedankte sich für die außerordentliche geleistete Arbeit. Für die beiden zuletzt aktiven Komiteesprecher fand der OB besondere Worte.

Lydia Wagner und Manfred Proksch – sie sind die Gesichter der Komitees. Beide wollen nun kürzertreten und ihre Ämter als Komiteesprecher niederlegen. Wagner, so der Oberbürgermeister, sei eine "Schlüsselperson unserer Städtepartnerschaft mit Lannion". 17 Jahre lang war sie mit der bretonischen Stadt Lannion in engem Kontakt. "Mit Herzblut und Engagement" habe sie die Geschicke des Komitees geleitet, so Jauernig in seiner Rede. So organisierte Wagner mit der Stadt nicht nur Reisen in die befreundete Kommune, sondern sorgte auch in Günzburg für französisches Flair: Wagner besuchte Schulen, warb für die deutsch-französische Verbundenheit und sie führte das Dîner en blanc ein – ein gemeinsames Abendessen im Dossenberger-Hof mit mitgebrachten Speisen.

Von Versöhnung und historischer Verantwortung

Proksch, den Gerhard Jauernig als "Motor" der Verbindung zu Sternberk bezeichnete, war elf Jahre Sprecher des Partnerschaftskomitees und hat in diesen Jahren unter anderem Schüleraustausche zwischen Günzburg und der in Tschechien gelegenen Stadt initiiert. Besonders am Herzen lag Proksch die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen und die historische Verantwortung.

Beide Komiteesprecher wollten ihr Amt in jüngere Hände geben. Doch trotz intensiver Suche nach potenziellen Nachfolgern blieben die Posten bisher unbesetzt. "Die Komitees befinden sich nun an einem Scheideweg", fasste Jauernig zusammen. Dennoch gebe es auch eine gute Nachricht: Wagner und Proksch legten ihre Ämter nieder, signalisierten aber, dass sie weiterhin die Stadt Günzburg sowie weitere Akteure in Sachen Städtepartnerschaft unterstützen würden. Vor diesem Hintergrund schwebe Jauernig ein "Europa-Komitee" vor, das bisherige Aktionen fortführen und neue Impulse setzen soll. Er zitierte das Statement, das vergangenen Sommer mit den Bürgermeistern von Lannion, Sternberk und Neustadt in Sachsen ins Goldene Buch der Stadt Günzburg eingetragen wurde: "Auch in Zukunft wollen wir uns gemeinsam aktiv für unsere Städtepartnerschaften und für ein friedliches Europa einsetzen." Dies, so der Günzburg OB, sei die zentrale Botschaft und Handlungsmaxime für die Zukunft der Städtepartnerschaften. (AZ)