Günzburg

vor 16 Min.

Günzburger Politiker wollen parteiübergreifend mehr Demokratie wagen

Die politischen Parteien und Gruppierungen im Günzburger Stadtrat werben am Samstag auf der Jahnwiese gemeinsam für die Demokratie im Land. Vorn von links: Sybille Löhle (Freie Wähler, Vize-Fraktionsvorsitzende), Philipp Rauner (CSU, Ortssprecher Wasserburg), Caisa Börjesson (UWB, Ortssprecherin Nornheim). Hintere Reihe von links: Angelika Fischer (Fraktionsvorsitzende GBL/Grüne), Simone Riemenschneider-Blatter (SPD-Ortsvereinsvorsitzende), Nicole Faulhaber (FDP-Kreisvorsitzende), Stephan Deak (Grüne, Ortsprecher Günzburg).

Plus In Günzburg ruht am Samstag für einige Stunden der Wahlkampf. Denn Parteien und Gruppierungen fokussieren sich gemeinsam auf die Bedeutung der Demokratie. Ein Experiment.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Ob das funktioniert? Manche haben am Anfang mit den Schultern gezuckt, äußerlich gelächelt und womöglich innerlich Stephan Deaks Idee belächelt. Der Ortssprecher der Grünen in Günzburg meinte, nicht nur über die Wichtigkeit der Demokratie reden, sondern als politisch Handelnder auch ein Zeichen setzen zu müssen. Und das nicht nur innerhalb seiner Partei, sondern am besten mit allen Fraktionen und Fraktionsgemeinschaften im Günzburger Stadtrat und demokratischen Kräften, die dabei sein wollen. Einige Monate später ist nun tatsächlich der "Tag der Demokratie" auf der Günzburger Jahnwiese (zwischen Forum am Hofgarten, Jahnhalle und AOK-/Sparkassengebäude) organisiert.

Und auch einige der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober haben ihr Kommen zugesagt. Die dürfen natürlich ihre Visitenkarten verteilen oder Fragen beantworten. Mehr ist aber nicht drin. So werden keine Wahlprogramme verschenkt, keine Plastikbälle mit dem Aufdruck des Parteinamens oder andere Werbeutensilien unters Volk gebracht. Wahlplakate haben an den Ständen der Parteien ebenso wenig verloren wie Argumente für Partei A oder gegen Partei B.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen