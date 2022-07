Günzburger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Polizei macht Unfallflüchtigen aus Günzburg dingfest und sucht nach Zeugen bei einer weiteren Unfallflucht in Bubesheim.

Teuer zu stehen kommt die Unfallflucht einen Täter, der am Dienstag seinen Lastwagen in der Sonnenstaße auf das Gelände des Gymnasiums rangierte. Wie die Günzburger Polizei mitteilte, wurde dabei ein Zaun beschädigt. Der 75-jährige Lastwagenfahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Mitbürger beobachtete laut Polizeiangaben die Situation und teilte der Polizei Günzburg das Kennzeichen mit. Über dieses wurde der verantwortliche Unfallverursacher ermittelt. Am herausgerissenen Metallzaun entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Unbekannter touchiert Fiat 500 in Bubesheim

Als der Fahrer eines Fiat 500 seinen geparkten Wagen im Roßleitenweg in Bubesheim aufschließen wollte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Laut Polizeiangaben seien zudem Schleifspuren festgestellt worden, die darauf hindeuten, dass ein anderes Fahrzeug den Fiat touchierte. Der Unfall muss sich zwischen Samstag, 16. Juli, und Dienstag, 19. Juli, ereignet haben. Der Unfallverursacher meldete den Anstoß weder der Polizei, noch hinterließ er einen Zettel mit Personaldaten am geschädigten Fiat. Die Günzburger Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 08221-9190 geben können. (AZ)