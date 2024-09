Günzburger Polizei stoppt berauschte Verkehrsteilnehmer

In der Hoffnung, doch nicht erwischt zu werden, legte ein 50-jähriger Autofahrer am Freitagnacht gegen 3 Uhr seinen Rückwärtsgang ein und setzte zurück, als er eine in der Ulmer Straße stehenden Streifenwagen sah. Die Streifenbesatzung bemerkte dies und kontrollierte den Mann. Den Beamten war schnell klar, warum sich der Verkehrsteilnehmer so spontan für eine Richtungsänderung entschied. Wie die Polizei mitteilt, habe man aus dem Fahrzeuginneren bereits Alkoholgeruch wahrnehmen können. Daraufhin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der laut Polizeiangaben ein Ergebnis von über 0,5 Promille ergab. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung muss der 50-Jährige mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Polizei beendet in Günzburg Autofahrt unter Drogeneinfluss

Bereits am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 23-jährigen Autofahrer in der Augsburger Straße. Den Beamten fiel sein drogentypisches Verhalten auf, woraufhin vor Ort ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde, der laut Polizeiangaben positiv auf THC reagierte. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Im Falle einer positiven Bestätigung des Drogenkonsums kommen auf den Mann ebenfalls ein Bußgeld und ein Fahrverbot zu. (AZ)