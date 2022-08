Günzburger Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

Eine Günzburgerin erhielt einen Anruf von einer falschen Polizistin. Die echte Günzburger Polizei warnt vor perfiden Betrugsmaschen.

Bürger, die einen Anruf entgegennehmen, bei dem sich am anderen Ende dem Anschein nach die Polizei zu Wort meldet, gefriert im ersten Moment das Blut in den Adern. So erging es auch einer Dame aus Günzburg, die am Mittwochabend ein solcher Anruf erreichte – allerdings von einer falschen Polizeibeamtin. Wie die Günzburger Polizei mitteilte, gab die Betrügerin vor, dass in der Ichenhauser Straße eine Person überfallen worden sei. Bei dem oder den Tätern hätte man Notizen mit den Daten der Geschädigten gefunden. Nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung in den Medien erkannte die Frau aus Günzburg den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Günzburger Polizei rät: Am Telefon sollten keine Auskünfte erteilt werden

Die Günzburger Polizei warnt deshalb nochmals eindringlichst vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger geben sich unter anderem als falsche Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Mittels der Lüge, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen oder Überfällen gekommen sei, versuchen sie ihre Opfer zur Preisgabe von Vermögenswerten und zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu veranlassen. Die Polizei weist darauf hin, am Telefon keinerlei Auskünfte über das Vermögen zu machen. Zudem sollten keinerlei persönliche Daten offenbart werden. Die Polizei bittet darum, dieses Kriminalitätsphänomen in der Verwandtschaft und auch bei Bekannten anzusprechen. (AZ)