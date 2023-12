Günzburg

Günzburger Publikum schunkelt, klatscht und tanzt zu den Hits der Paldauer

Einen einzigartigen Abend, der sämtliche Sinne ansprach, bescherten die Paldauer ihren langjährigen Fans im Forum am Hofgarten.

Plus Die Musiker der Band Paldauer sind wie ihr Publikum im Forum am Günzburger Hofgarten in die Jahre gekommen. Der Stimmung im Saal tut das keinen Abbruch.

Eine stimmungsgeladene Schlagerparty im ersten Teil und nach der Pause ein Weihnachtskonzert vom Feinsten erlebten die zahlreichen Fans der Paldauer im voll gefüllten Forum am Hofgarten. Auch wenn die Musiker dieser Band nach über vier Jahrzehnten oben am Schlagerhimmel in die Jahre gekommen sind – übrigens genauso wie viele ihrer Anhänger –, tut dies ihrer Strahl- und Anziehungskraft keinen Abbruch. Nicht wenige der Zuhörer begleiten die Gruppe bereits seit Beginn ihrer großen Karriere, spätestens aber seit ihrem Nummer-Eins-Hit Ende der 1980er Jahre „Tanz mit mir Corinna“.

Passend zur Weihnachtszeit, das Konzert stand unter dem Motto „ Weihnachten wie im Märchen“, wurde das Publikum zu Beginn mit Kerzenrauch und Glockengeläut eingestimmt auf den ersten Song des Abends „Die Glocken von Rom“. Wie nicht anders gewohnt von den Paldauern machte es den Musikern sichtlich Spaß das nächste Lied „O happy Day“ praktisch à cappella nur mit der Begleitung von Renato Wohllaib am Flügel anzustimmen. Die ersten Jubelstürme aus dem Auditorium erntete Harry Muster mit seinem Trompetensolo „Silberfäden“, bei dem enthusiastisch mitgeklatscht wurde. Als Erwin Pfunder ein fetziges Saxofon Solo anstimmte, stieg die Stimmung im Saal noch weiter.

