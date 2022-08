Günzburger räumen bei Bayerischen Meisterschaften ab

Die Tanzschule Corazón hat in Wolfratshausen Grund zum Jubeln: Drei Meistertitel und weitere erste und zweite Plätze gehen auf das Konto der Hip-Hop-Gruppen.

Vier nagelneue Pokale sind in die Räume der Tanzschule Corazón in Günzburg eingezogen. Gewonnen haben sie die Hip-Hop-Formationen von Trainerin Carmen Deppé beim Bayern Cup in Wolfratshausen. Auch bei den Solotänzern gab es Treppchenplätze zu bejubeln. Und das trotz einer denkbar knappen Vorbereitungszeit.

Viel Trainingsfleiß war nötig, um die Rückstände durch lange Corona-Zwangspause nach dem Distanztraining wieder in Präsenz aufzuholen. Doch die Tänzerinnen und Tänzer hatten den Meisterschaften nach zwei Jahren entgegengefiebert und sich voller Energie in die Vorbereitung gestürzt. Schließlich hatten die letzten Meisterschaften 2019 stattgefunden und es galt unter anderem, die damals gewonnenen Titel zu verteidigen. Die Generalprobe auf der Bühne beim Guntiafest hatte schon angedeutet, dass das durchaus gelingen könnte.

Drei Formationen aus Günzburg sind Bayerischer Meister

Die hohen Erwartungen in die Günzburger Formationen wurden nicht enttäuscht: Step One (Altersklasse Kids) tanzten sich in der stark besetzten Altersklasse Kids auf den zweiten Platz der A-Reihe. True Colors (Altersklasse Kids), Missies (Altersklasse Junioren 2) und No End! (Altersklasse Adults 2) erreichten nicht nur die Meisterschaftsklasse - sie gewannen sie auch in ihrer jeweiligen Kategorie souverän.

Auch bei den Solos lief es hervorragend: Pia Günther wurde bei den Adults Erste, bei den Juniors schaffte Niko Ebersbach den Vizemeistertitel und Eva Basner kam auf den vierten Platz. Tanzschul-Chef Thomas Baur hatte die Hip-Hop-Tänzerinnen und Tänzer zum Wettkampf nach Wolfratshausen begleitet und zeigte sich begeistert von den Leistungen, die alle Erwartungen übertroffen hätten - am Ende sei der Wettkampf sogar noch erfolgreicher für die Tanzschule Corazón gewesen als 2019. (AZ)