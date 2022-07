Günzburger Raphael-Hospiz-Verein gibt es seit einem Vierteljahrhundert

Plus Der Bedarf an Hospizarbeit ist wichtig und wird auch nie enden. Es gibt aber auch Herausforderungen, mit denen der Raphael-Hospiz-Verein zu kämpfen hat.

Soll man ein 25-jähriges Vereinsjubiläum feiern? „Wir tun es!“, lautete die Antwort des Vorsitzenden des Raphael-Hospiz-Vereins Günzburg Dr. Peter Müller anlässlich der Mitgliederversammlung im Jubiläumsjahr. Und die Corona-Pandemie lässt dem Verein mit seinen knapp 600 Mitgliedern, was fast einer Verachtfachung im Vergleich zum Gründungsjahr entspricht, bisher das Feiern auch zu.