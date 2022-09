Günzburger Römertage zeigen historische Kämpfe und Handwerkskunst

Plus Die Römer-Familientage lassen im Günzburger Turniergarten die Antike aufleben. Besucher erleben, wie Gladiatoren bei ihren Kämpfen volles Risiko eingehen.

Beim Teutates, die Römer waren wieder nach Günzburg gekommen! Zwei Tage schlugen Kämpfer und Handwerker im Turniergarten ihre Zelte auf. Der Turniergarten wurde zwar in der Habsburger Zeit von den Österreichern gleich hinter ihrem Schloss angelegt, gibt aber den Orts- und Geschichtskundigen den Blick frei auf die Unterstadt, wo spätestens im Jahr 77 oder 78 von den Römern ein Kastell am Donauübergang und einem Straßenkreuzungspunkt errichtet worden war. Damit war der perfekte Ort für die Römertage gefunden, zumal die Römerabteilung des Heimatmuseums auch nur einen Steinwurf entfernt ist.