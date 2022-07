Günzburger Schülerinnen informieren sich über Journalismus

In einem P-Seminar am Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg geht es um Zeitungsjournalismus. GZ-Redakteur Michael Lindner gibt Einblicke in den Beruf.

Zehn Schülerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums in Günzburg hatten vor Kurzem zwei Schulstunden der besonderen Art. Es stand kein Lehrer und keine Lehrerin vor ihnen, sondern der stellvertretende Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung. Im Rahmen ihres P-Seminars "Zeitungsjournalismus" wollten die Elftklässlerinnen einen Einblick in den Redakteursberuf erhalten – und stellten auch kritische Fragen, ganz so wie es Redakteurinnen und Redakteure tun.

Ein solches Projektseminar dient den Jugendlichen zur Studien- und Berufsorientierung, dementsprechend groß war das Interesse, wie man eigentlich Redakteur bei der Zeitung wird. Der 36-jährige Michael Lindner von der Günzburger Zeitung sprach über die verschiedenen Zugangsvoraussetzungen.

Jede Schülerin des P-Seminars Zeitungsjournalismus kennt Miley Cyrus

Mit möglichst viel praktischem Bezug versuchte der GZ-Redakteur die Schülerinnen über die Bewerbungsphase zu informieren. Lachen erfüllte das Klassenzimmer, als er über einen Bildertest während des Bewerbungsgesprächs sprach und zugab, dass er an der letzten Frage scheiterte: Er erkannte die Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus nicht. Das wäre definitiv keiner der zehn Schülerinnen passiert.

Da der Besuch des stellvertretenden Redaktionsleiters Lindner kein Vortrag werden und die Schülerinnen möglichst viel über den Beruf erfahren sollten, entwickelte sich ein kurzweiliges Gespräch mit vielen Fragen vonseiten der Jugendlichen. Großes Interesse gab es bei dem Punkt, woher Redakteure eigentlich ihre Informationen bekommen. Vor allem über anonyme Quellen und deren Glaubwürdigkeit gab es einige Nachfragen. Aber auch über die Themenauswahl in der Zeitung und wer eigentlich bestimmt, was in einer Zeitung erscheint.

Der Leiter des P-Seminars, Florian Kroha, ermunterte im Vorfeld die Schülerinnen, all das zu fragen, was sie interessiere – und die Jugendlichen nutzten diese Möglichkeit. Sie sprachen ein Thema offen an, über das häufig geschwiegen wird: Geld. Als Lindner ebenso offen erklärte, dass man in der Ausbildung etwa 2000 Euro verdiene, war die Überraschung über das vergleichsweise hohe Gehalt groß. Andere Fragen drehten sich um den Umgang mit kritischen Artikeln, Beleidigungen oder gar körperliche Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die Arbeitszeiten oder über das seit wenigen Tagen vorhandene neue Layout der Günzburger Zeitung. Statt der angedachten 90 Minuten endete der Besuch am Maria-Ward-Gymnasium nach 120 Minuten. "Die Schülerinnen stellten viele kluge Fragen und sind länger im 'Unterricht' geblieben als sie müssten. Es ist schön zu sehen, wenn sich junge Leute so intensiv und interessiert mit der Lokalzeitung auseinandersetzen", sagte Lindner über seinen Besuch. (AZ)

