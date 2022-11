Günzburger Schulleiter von fremdem Jugendlichen bedroht

Ein schulfremder Jugendlicher spricht den Schulleiter einer Günzburger Mittelschule an, bedroht und beleidigt ihn. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein schulfremder Jugendlicher hat im Laufe des Nachmittags des 14. November den Schulleiter einer Günzburger Mittelschule auf dem Schulgelände angesprochen. Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Schulleiter von dem Jugendlichen verbal bedroht und beleidigt wurde.

Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Des Weiteren verließ der bislang unbekannte Jugendliche das Schulgelände trotz Aufforderung nicht. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)