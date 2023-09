Günzburger sitzt einem Telefonbetrüger auf

Ein gutgläubiger Mann gab einem penetranten Anrufer den Zugriff auf seinen PC und seine Bankdaten frei. Dieser war jedoch nicht, wer er vorgab zu sein.

Am Mittwoch hat ein 70-jähriger Mann Anzeige wegen Betruges erstattet. Seit Anfang September bekam er laut Polizeibericht mehrere Anrufe von einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Onlinebezahldienstes. Bei einem der Telefonate gab der gutgläubige Mann den Zugriff auf seinen Computer und Bankkarten frei. Für einen angeblichen Funktionstest des Accounts kaufte der bisher unbekannten Täter laut Angaben der Polizei über das Benutzerkonto einen Gutschein in dreistelliger Höhe. Die Ermittlungen zum Täter hat die Polizei Günzburg übernommen und dauern derzeit noch an. (AZ)