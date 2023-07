Günzburger SPD will in städtischer Fußgängerzone Radfahren verbieten

Schul- und verkehrspolitische Themen beherrschten die Sitzung des SPD-Ortsvereinsvorstandes Günzburg. OB Jauernig zeigt sich überrascht.

Für die Günzburger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter ist die positive Entwicklung „des langjährigen Sorgenkindes“ Dominikus-Zimmermann-Realschule sehr erfreulich. Die SPD sei es gewesen, die die personalpolitischen Probleme in der Schulleitung öffentlich benannt habe. Erst danach seien die politisch Verantwortlichen, „nach langem Herumgeeiere“ in die Gänge gekommen und hätten gehandelt. "Wir sind damals dafür angefeindet worden. Jetzt zeigt die Entwicklung der Schule, dass wir richtig gehandelt haben. Und darauf können wir schon ein bisschen stolz sein", so die SPD-Ortsvereinsvorsitzende.

Scharfe Kritik der Günzburger SPD gab es am Mehrheitsbeschluss des Schulverbandes Wasserburg II gegen die sukzessive Eingliederung der Mittelschüler an die weiteren Schulen des Verbundes Donau-Günz ( Günzburg, Leipheim, Ichenhausen) sowie der Einführung eines gebundenen Ganztagsangebots an der jetzigen Mittelschule Wasserburg.

Scharfe Kritik an Wasserburger Schulverband

Nach diesem Beschluss müsse in Günzburg ernsthaft diskutiert werden, ob dieser Schulverband in seiner Zusammensetzung noch Sinn mache. Nicht weil es ein Sakrileg sei, die Stadt Günzburg auch mal zu überstimmen, sondern weil der Mehrheit in diesem Schulverband, offensichtlich „Schulbiotope auf Kosten von anderen wichtiger sind“ als dringend gebotene schulpolitische Schritte in Richtung starker Mittelschule und gebundener Ganztagsangebote. Auf einer solchen Basis sei es sehr schwierig bis unmöglich, zusammenzuarbeiten. Stadträtin Ursula Seitz wies den Vorwurf von Verbandsmitgliedern, sie seien von der Stadt Günzburg nicht rechtzeitig informiert worden, „als nachweisbar falsch“ zurück.

Der zweite Themenblock des Abends widmete sich Fragen der innerstädtischen Verkehrspolitik. Vorstandsmitglied Elke Kübler kritisierte, dass insbesondere an Wochenenden Straßen, zum Beispiel die Violastraße und deren Umgebung, zunehmend von Lastzügen zugeparkt werden. Die Vorstandsmitglieder waren sich einig, dass hier von der Stadt ein Konzept erarbeitet werden soll, um diese Entwicklung, die auch an anderen Stellen in der Stadt zu beobachten sei, in den Griff zu bekommen.

Spinger-Gloning: Fußgängerzone wird immer gefährlicher

Helga Springer-Gloning kritisierte in einem Diskussionsbeitrag, dass die Günzburger Fußgängerzone für Fußgänger immer gefährlicher werde. Die Gehstreifen würden von vielen Radfahrerinnen und Radfahrern als eine Art Rennstrecke benutzt und man sei als Fußgängerin und Fußgänger immer mehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass man nicht angefahren werde. Das könne ja nicht Sinn einer Fußgängerzone sein. Petra West, Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt, bestätigte diese Entwicklung und sah auch dringenden Handlungsbedarf.

Der SPD-Ortsvereinsvorstand beschloss als Ergebnis der Diskussion einstimmig, die Stadt Günzburg aufzufordern, in der Fußgängerzone das Fahrradfahren und das Fahren mit E-Scootern und ähnlichen Geräten zu verbieten. Die Rechnung haben die Genossinnen und Genossen dabei offenbar ohne ihren SPD-Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gemacht. Der hatte an der Sitzung nicht teilgenommen und war über den Vorschlag, die Radfahrer aus der Innenstadt zu verbannen, überrascht. Die Forderung hält er zudem für falsch. "Es ist nicht Art unserer Stadtpolitik, mit Verboten zu arbeiten", sagte er gegenüber unserer Redaktion. Er setzt vielmehr auf ein gutes Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Um die unterschiedlichen Bedürfnisse ins Bewusstsein zu rufen, seien eine Kampagne und andere Werbemaßnahmen nötig, die auf den gesunden Menschenverstand setzten. "Verbotsschilder sind es sicher nicht", machte er seine ablehnende Haltung gegenüber dem Vorschlag aus den Reihen seiner Partei deutlich. (AZ, ioa)