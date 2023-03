Günzburg

vor 17 Min.

Günzburger Stadtrat spricht sich gegen möglichen Kiesabbau aus

Mit einem möglichen Abbau von Kies im Donaumoos beschäftigte sich der Stadtrat Günzburg in seiner jüngsten Sitzung.

Plus Im Günzburger Stadtrat gibt es eine Debatte, ob zwei Flächen nahe des Erdbeersees für einen Kiesabbau infrage kommen. Die Entscheidung fällt denkbar knapp aus.

Von Michael Lindner

Der Kiesabbau vor allem in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren hat die Region geprägt hat: "Löcher" und Badeseen sind in der Landschaft entstanden. Dass es danach richtig war, für einige Jahrzehnte keinen Kies mehr im Donaumoos abzubauen, bezeichnete nicht nur der Günzburger Stadtrat Thomas Ermer ( CSU) in der jüngsten Sitzung als richtig. Das Gremium musste nun eine Stellungnahme zu der Fortschreibung des Regionalplans Donau-Iller abgeben, wo es unter anderem um die Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen – beispielsweise Kies – ging. Diese Stellungnahme fiel äußerst knapp aus, und das Ergebnis stand erst nach einem erneuten Zählen der Handzeichen fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen