Günzburger tappt in Paypal-Falle und wird um Ware betrogen

Im Internet bestellte ein Mann aus Günzburg einen Prozessor für einen Computer und tappte dabei in eine perfide Falle. Laut Polizei wollte der 66-Jährige am 17. Mai einen Prozessor im Wert von 220 Euro über eine Verkaufsplattform erwerben. Dazu überwies er das Geld mittels der Bezahlfunktion Paypal "Freunde und Familie" an eine unbekannte Person. Die Ware wurde bislang jedoch nicht geliefert. Da bei dieser Bezahlfunktion kein Käuferschutz besteht, erhielt der Geschädigte sein Geld nicht zurück. (AZ)