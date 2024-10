Günzburger Unternehmer Ferdinand Munk für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Sein Unternehmen wurde schon mehrfach mit dem Großen Preis des Mittelstands prämiert – jetzt wurde der Inhaber und Geschäftsführer selbst zusammen mit Ehefrau Ruth Munk mit dem Sonderpreis für das Lebenswerk geehrt: Ferdinand Munk leitet die Munk Group mit Sitz in Günzburg und Leipheim seit 42 Jahren. Gemeinsam mit seiner Frau Ruth hat er das Familienunternehmen vom elterlichen Handwerksbetrieb zum Technologie- und Innovationsführer für Steigtechnik entwickelt.

Seit 30 Jahren zeichnet die Oskar-Patzelt-Stiftung Unternehmen mit dem Großen Preis des Mittelstands aus: Rund 100 Juroren bewerten die Nominierten nach ihrer Gesamtentwicklung, der Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, nach Innovation und Modernisierung, Service und Kundennähe, sowie dem Engagement in der Region, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Erstmals 2009 ausgezeichnet, wurde die Munk Group seitdem immer wieder mit dem Großen Preis des Mittelstands prämiert –unter anderem 2015 und 2017 als „Premier“.

Günzburger Unternehmen feiert 125-jähriges Bestehen

Die Munk Group beschäftigt eigenen Angaben zufolge 450 Mitarbeitende im Heimatlandkreis und fertigt seit jeher ausschließlich „Made in Germany“. Im November startet die Munk Group mit einer großen Feier in ihr Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen. „Dass diese höchste Auszeichnung für das Lebenswerk nun mir persönlich zuteilwird, ist eine ganz besondere Ehre und Wertschätzung“, sagt Ferdinand Munk.

Besonders hebt der Unternehmer seine Frau Ruth hervor, mit der er 1982 das Unternehmen Günzburger Leiternbau gegründet und 1991 den elterlichen Betrieb Leopold Munk KG aufgrund des plötzlichen Tods seines Vaters integriert hat. Daraus erwuchs in den Folgejahren die heutige Munk Group. „Der Preis für das Lebenswerk gebührt ebenso meiner Frau Ruth, denn auch sie hat über 42 Jahre lang alles für unser Familienunternehmen gegeben, viele Jahre davon ebenfalls als Geschäftsführerin.“

Auch politisch und sozial engagiert sich Ferdinand Munk

Ferdinand Munk setzt sich auch politisch und sozial für die Menschen in der Region ein – und geht durch seine gelebte Firmenkultur seit über 40 Jahren mit gutem Beispiel voran. So auch durch die stetige Weiterentwicklung des Familien-

und arbeitnehmerfreundlichen Führungskonzepts. Munk wurde im Jahr 2022 als erstes Unternehmen im Landkreis Günzburg mit dem Qualitätssiegel der berufundfamilie Service GmbH ausgezeichnet.



„Mit Zuversicht in die Zukunft“ ist das Motto des diesjährigen 30. Großen Preises des Mittelstands und gilt ebenso für die Munk Group und ihre gesamte Unternehmensfamilie: „Wir haben in den vergangenen Jahren sämtlichen Krisen getrotzt und sind in allen Bereichen gewachsen“, so Schwiegersohn Alexander Werdich, ebenfalls Geschäftsführer: „Wir haben unsere Standorte in den vergangenen Jahren mit Investitionen in Höhe von über 30 Millionen Euro ausgebaut, der Umsatz steigt jährlich stark an und auch die Zahl der Mitarbeitenden hat mit über 450 ein neues Rekordniveau erreicht. Auch in den nächsten Jahren werden wir Investitionen im zweistelligen Millionenbereich tätigen und weiter expandieren. Wir haben allen Grund zur Vorfreude und starten nun in unser besonderes Jubiläumsjahr 125 Jahre Munk“. (AZ)