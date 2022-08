Günzburg

17:50 Uhr

Günzburger Volksfest: "Fünfte Jahreszeit" bietet ein spannendes Ende

Plus Frühshoppen, Herzerlwerfen und Maßkrugschieben: Wie das Günzburger Volksfest an seinem letzten Tag noch locken konnte.

Von Sara Murari

Nach neun ereignisreichen Tagen stand nun der letzte Tag des Günzburger Volksfestes an. In diesem Jahr war viel geboten: Festumzug, Bieranstich, Fundsachenversteigerung, eine große Laser-Show mit Musik und jeden Tag Kapellen und Bands. Auch für den letzten Tag des 70. Volksfestes hat sich die Stadt Günzburg ein spannendes Programm ausgedacht. Angefangen mit dem traditionellen Frühschoppen um 10.30 Uhr, begleitet von der Stadtkapelle Günzburg, wurden dann gegen 11.30 Uhr noch drei zusätzliche Tische in die Mitte des Zelts gestellt. Früher stand dort der längste Biertisch der Welt, dieses Jahr gab es ihn etwas abgewandelt – der Zweck und Name ist aber gleich geblieben. Drei Jahre lang kam er nicht mehr zum Einsatz, doch am letzten Volksfesttag wurden endlich wieder die Maßkrüge daraufgestellt. Was ungewöhnlich ist? Sie waren leer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen