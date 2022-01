Günzburg

18:15 Uhr

Günzburger wegen Stalking-Vorwürfen vor Gericht

Plus Ein heute 59-Jähriger soll seiner Nachbarin nachgestellt haben. Warum das Verfahren gegen Zahlung einer Gelstrafe vorläufig eingestellt wurde.

Von Julia Greif

Waren es zufällige Begegnungen, wie der Günzburger sich verteidigte, oder gezieltes Nachstellen, wie seine Nachbarin sagte? Das musste das Amtsgericht Günzburg nun in einer Verhandlung klären. Sie habe ihm 2018 gesagt, dass sie keine Beziehung möchte, heißt es in der Anklageschrift. Dennoch habe er 2019 begonnen, die Frau in der Tiefgarage abzupassen, wenn sie in die Kirche fahren wollte. Es habe noch weitere Begegnungen gegeben.

