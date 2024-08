Günzburger Wirt erschießt Tauben: Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Am Mittwochabend wurde die Polizeiinspektion Günzburg darüber informiert, dass ein örtlicher Gastwirt in seinem Innenhof Tauben erschießen und die teilweise noch lebenden Tauben in den Müll werfen würde. Vor Ort konnten Beamten eine Luftpistole sicherstellen, eine (verletzte) Taube haben sie aber nicht mehr aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Waffengesetz. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tierschutzgesetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis