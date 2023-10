Günzburgerin ist immer noch vermisst: So verfährt die Polizei jetzt

Plus Am Samstag gilt die 86-Jährige aus Günzburg seit zwei Wochen als vermisst. Ende der Woche soll die Suchaktion der Polizei eingestellt werden. Wie geht es weiter?

Seit etwa zehn Tagen suchen bis zu 50 Polizeibeamtinnen und -beamten täglich nach der 86-jährigen Ingeborg Vangerow aus Günzburg. Seit Samstag, 7. Oktober, gilt die ältere Dame als vermisst. Seitdem läuft eine intensive Suchaktion an den Orten, die die Frau zu Fuß erreichen könnte. Doch Ende der Woche soll die Aktion beendet werden. Was passiert, wenn die Vermisste bis dahin nicht gefunden wird?

Bisher gibt es keine Spur von der 86-Jährigen. Die Polizei ging mehreren Hinweisen nach, etwa auch, dass sie per Bus in eine benachbarte Stadt oder Gemeinde gefahren sei. Doch das konnte nicht bestätigt werden.