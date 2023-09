Günzburg

vor 17 Min.

Günzburgerin mit Brauereidiplom feiert ihren 95. Geburtstag

Plus Erika Schram ist eine waschechte Günzburgerin. Welchen Bezug sie zur ehemaligen Günzburger Hirschbrauerei hat.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Erika Schram, die am heutigen Samstag, 23. September, ihren 95. Geburtstag feiert, erzählt gerne von ihrer glücklichen Kindheit, die sie zusammen mit ihren drei Schwestern im elterlichen Haus am Rande der städtischen Anlagen gegenüber der ehemaligen Hirschbrauerei verbrachte. Sie erinnert sich daran, dass sie sehr früh das Schwimmen gelernt hatte und unbeschwerte Stunden beim Baden und Planschen in der Donau verbrachte.

Damals gab es unweit der Sankt Martinskirche eine Badeanstalt direkt am Fluss. Ihr Vater, Ludwig Welzhofer, der als Besitzer der Günzburger Hirschbrauerei sich gerne einen Sohn als Nachfolger gewünscht hätte, legte großen Wert darauf, dass seine Töchter eine gute Ausbildung erhalten, was in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit war. So durfte Erika wie ihre Schwestern auch das Realgymnasium der Englischen Fräulein bis zur Mittleren Reife besuchen. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die Familie Welzhofer als die Brauerei im April 1945 beim großen Bombenangriff auf den Günzburger Bahnhof versehentlich getroffen und vollständig zerstört wurde. Deshalb folgte sie nach Kriegsende zunächst einem staatlichen Aufruf und arbeitete als Hilfslehrerin an den Volksschulen in Leipheim und Röfingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen