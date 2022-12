Günzburgerinnen stellen unberechtigte Abbuchungen fest

Angebliche Bestellungen bei Online-Apotheke entpuppen sich als Luftnummern.

Zwei Günzburger Bürgerinnen erstatteten am Freitag Anzeige, da sie jeweils unberechtigte Abbuchungen von ihren Konten festgestellt hatten. Von dem Konto einer 63 Jahre alten Frau wurde am 14. Dezember ein Geldbetrag in Höhe von rund 220 Euro für eine Bestellung bei einer Online-Apotheke abgebucht, obwohl die Frau selbst keine entsprechenden Bestellungen getätigt hatte.

Am 21. Dezember erfolgte vom Konto einer 57-Jährigen eine Abbuchung in Höhe von rund 270 Euro, ebenfalls für eine Online-Apotheke, obwohl die Geschädigte dort nichts bestellt hatte. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter die Kontodaten der Frau widerrechtlich erlangt.

Glücklicherweise konnte in beiden Fällen das Geld von den Banken der Geschädigten zurückgebucht werden. (AZ)