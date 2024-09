Günzburgs Altstadt entdecken: Kostenlose interkulturelle Stadtführung

Die Geschichte der Stadt Günzburg und die wichtigsten Einrichtungen der Gegenwart entdecken: Das wird bei der interkulturellen Stadtführung in Günzburg, die im Rahmen des Begegnungscafés stattfindet und sich speziell an Menschen mit Migrationshintergrund richtet, angeboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Mittwoch, 18. September, die Möglichkeit, die historische Altstadt Günzburgs unter dem Motto ,,Ein Stück Österreich mitten in Bayerisch-Schwaben‘‘ zu entdecken, bei der unter anderem auch die Frauenkirche, ein Werk des bekannten Barockbaumeisters Dominikus Zimmermann besucht wird. Treffpunkt für die kostenlose Führung ist um 16.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Feuchtmayerstraße 6 in Günzburg. Wer Interesse hat, kann sich bis zum 17. September im Landratsamt Günzburg, Fachstelle Integration, Familie und Engagement, bei Meinrad Gackowski, telefonisch unter 08221-95177 oder per E-Mail an die Adresse integrationsbeauftragter@landkreis-günzburg.de anmelden. (AZ)