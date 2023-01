Günzburg

vor 51 Min.

Günzburgs erste Fahrradstraße lässt auf sich warten

Plus Bis Radelnde auf der Strecke hinaus ins Birket Vorfahrt haben, dauert es. Warum die Stadt Günzburg den Baubeginn ins Frühjahr schieben muss.

Von Heike Schreiber

Eigentlich sollten die Arbeiten an der ersten Fahrradstraße in Günzburg im Herbst vergangenen Jahres beginnen. Stadtbaumeister Georg Dietze war sogar so optimistisch, dass die Strecke, die entlang des Stadtbachs hinaus ins Birket führt, bis Ende 2022 fertiggestellt werden könnte. Es kam ganz anders – bis jetzt hat sich gar nichts getan. Auf Nachfrage teilte der Stadtbaumeister mit, dass die Stadt das Projekt aufgrund diverser Krankheitsfälle seitens der Baufirma schieben musste. Sobald die Witterung es zulasse, sollen die ersten Bagger anrücken.

