Günzburgs langjähriger Stadtpfarrer Ulrich Däubler ist tot

38 Jahre lang betreute und begleitete der Geistliche Rat und Pfarrer Ulrich Däubler mehrere Pfarreien in Günzburg. Erst vor zwei Jahren ging er in den Ruhestand.

Gottesdienste in Heilig Geist, in Denzingen und in Deffingen, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, Gespräche und Krankenbesuche: Für Ulrich Däubler waren diese Aufgaben Beruf und Berufung zugleich. Am Montag ist der langjährige Stadtpfarrer der Günzburger Pfarrgemeinde Heilig Geist nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Fast 40 Jahre seines Lebens verbrachte der gebürtige Rieser im schwäbischen Günzburg, fühlte sich in einer der modernsten Kirchen Schwabens zu Hause. Erst im Sommer 2019, mit seinem 75. Geburtstag, verabschiedete er sich in den Ruhestand, blieb aber nicht nur Gott, sondern auch dem Ort seines langjährigen Wirkens treu.

Ulrich Däubler wurde als Jüngster von vier Kindern geboren. Schon während seiner Kindheit in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) entstand der Wunsch, einmal Pfarrer zu werden. "Ich habe mich mit dem Glauben leichtgetan", sagte er einmal im Interview mit unserer Redaktion. "Ich habe nie überlegen müssen, ob diese Berufung das Richtige für mich ist." Nach dem Theologiestudium in München wurde Däubler am 14. Juli 1973 zum Priester geweiht.

Ulrich Däubler war als Aushilfspfarrer nach Günzburg geschickt worden

Dass die Günzburger Heilig-Geist-Pfarrei zu seiner Lebensbestimmung würde, das konnte der damalige Neupriester Ulrich Däubler am Anfang nicht ahnen. Bischof Karl Stimpfle hatte den Kaplan als Aushilfspfarrer in die neu erbaute Heilig-Geist-Kirche geschickt, die am 17. Oktober 1973 eingeweiht wurde. "Ich habe dort einen Neuanfang erlebt, eine junge Kirchengemeinde, die vor Begeisterung sprühte", sagte Däubler. Vermutlich ist dies der Grund, weshalb Däubler nach Stationen in Kempten und Augsburg 1982 als Stadtpfarrer in die Günzburger Heilig-Geist-Pfarrei zurückkehrte. Nach seiner Kaplanzeit war es die erste Pfarrstelle. Es sollte die einzige bleiben. "Wenn ich ein vergleichsweise glücklicher Priester geworden bin, dann verdanke ich das meiner Gemeinde", sagte Däubler bei der Feier seines 40. Priesterjubiläums.

Dieses Foto lag Pfarrer Ulrich Däubler Bildmitte so sehr am Herzen, dass er es vergrößern und im Foyer der Kirche aufhängen ließ. In diesem Bild ist das vereint, was ihm für seine Gemeinde wichtig war: ein Festgottesdienst, bei dem eine große Anzahl von Gläubigen sich um den Altar versammelte, die große Schar der Ministranten und sein geliebter Chor, der die Gottesdienste in Heilig Geist immer zu einem ganz besonderen Erlebnis hat werden lassen. Foto: Claudia Jahn

Däubler legte in der Liturgie Wert auf Stimmung, Festlichkeit, darauf, dass zusammen mit Musik und Weihrauch alle Sinne angesprochen werden. "Ich möchte das Mysterium Gottes in unsere Welt transferieren, den Himmel auf die Erde herunterholen." Das wichtigste Fest im Kirchenjahr war für ihn Ostern. "Es ist das Fest der Feste, ohne Ostern gäbe es kein Weihnachten. Denn ohne die Auferstehung von den Toten wäre die Geburt von Jesus, die Geburt eines normalen Jungen gewesen und nicht die Geburt des Lichts der Welt."

OB Jauernig erinnert an großartige Lebensleistung von Pfarrer Däubler

Kurz vor Weihnachten ist der langjährige Pfarrer nun verstorben. Die Trauer in Günzburg ist nicht nur in der Kirchengemeinde groß. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig erlebte Pfarrer Ulrich Däubler erst als Ministrant in der Heilig-Geist-Gemeinde und später in seiner Funktion als Stadtoberhaupt. "Pfarrer Däubler wollte stets das Beste für die Günzburger, er predigte nicht nur die christlichen Werte, sondern er verkörperte und lebte sie auch", betont Oberbürgermeister Jauernig. Er erinnert sich dankbar an die großartige Lebensleistung, die der Geistliche Rat für die Gemeinde von Heilig Geist und damit auch für die Stadt Günzburg erbracht hat, sowie an die Begegnungen und an das gute Zusammenwirken von Kirchengemeinde und Verwaltung. (AZ/hva)