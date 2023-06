Günzburg

Günzburgs neuer Amtsgerichtsdirektor heißt Johann-Peter Dischinger

Plus Ein 52-jähriger Augsburg folgt Walter Henle auf dem Chefposten des Günzburger Amtsgerichts. Was der Jurist bislang erlebt hat. Wo er tätig war. Und was ihm in Günzburg auffällt.

Von Wolfgang Kahler

Seinen spektakulärsten Fall hatte Johann-Peter Dischinger in Augsburg. Dort vertrat er die Anklage im bundesweit bekannten Polizistenmord-Prozess, in dem beide Täter im Jahr 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Mit derart schweren Verbrechen wird sich der bisherige Oberstaatsanwalt künftig nicht mehr befassen. Auf den vor wenigen Tagen ernannten neuen Direktor des Günzburger Amtsgericht warten nun andere Herausforderungen, auf die sich der 52-jährige Jurist freut, wie er unserer Redaktion in einem ersten Gespräch verriet.

„Als Richter habe ich nicht den Druck zur schnellen Entscheidung über eine Anklage“, meint Dischinger. Zuletzt war der Jurist bei der Staatsanwaltschaft Memmingen stellvertretender Behördenleiter. Diese Tätigkeit hat ihm gefallen, wie er sagt. Sie ist mit viel Detailarbeit verbunden, was auch daran abgelesen werden kann, dass nur etwa ein Viertel aller Fälle, die bei der Staatsanwaltschaft ermittelt werden, auch tatsächlich zur Anklage kommen. An die 75 Prozent dagegen werden Dischinger zufolge eingestellt, darunter viele Kleindelikte, die mit einer Geldauflage geahndet werden.

