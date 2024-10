Günzburgs OB fordert Kurswechsel bei der Unterstützung der Hochwasseropfer

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hat scharf auf einen kürzlich erschienenen Pressebericht reagiert, der sich mit den Folgen des Hochwassers im Juni und der mangelnden Unterstützung durch den Bund befasst. In einer Pressemitteilung der Stadt Günzburg zeigte sich Jauernig enttäuscht über die Haltung der Bundesregierung, die in einem Bericht der Augsburger Allgemeinen mit der Schlagzeile „Berlin lässt Bayern im Regen stehen“ zitiert wird. Besonders verstörend für den Günzburger Oberbürgermeister ist eine Aussage, die darauf hinweist, dass das Juni-Hochwasser „nicht als Katastrophe nationalen Ausmaßes“ eingestuft wurde und daher keine finanziellen Hilfsmaßnahmen erfolgen könnten.

„Ich stehe wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch Monate nach dem Hochwasser nachhaltig unter dem Eindruck der Bilder. Jeder, der vor Ort bei uns oder in anderen betroffenen Kommunen war, weiß um die verheerende Situation der Betroffenen. Und jetzt, drei Monate später, war die Katastrophe nicht schlimm genug?“, äußerte Jauernig seine Empörung. Damit stellt er die offizielle Bewertung der Ereignisse infrage und kritisiert die fehlende Unterstützung für die Betroffenen.

Günzburgs OB verfasst Brandbrief an Bundestagsabgeordnete

Während die bayerische Staatsregierung einen neuen Anlauf in Sachen Hochwasserhilfen unternimmt, wandte sich Jauernig in einem „Brandbrief“ direkt an mehrere prominente Politiker, um auf die Dringlichkeit der Situation hinzuweisen und Unterstützung zu fordern. Zu den Adressaten gehören die Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid und Ulrike Bahr sowie der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich. „Gute Politik ist nachvollziehbar für die Bürgerinnen und Bürger und dient den Menschen. Dieser Kurswechsel steht genau für das Gegenteil, was ich politisch bedauere, aber in der Sache nicht hinnehmen kann“, erklärte Jauernig. Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau gestalten sich vielerorts schwierig, da sowohl die Infrastruktur als auch private Haushalte stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch Monate nach der Katastrophe stehen viele Bürgerinnen und Bürger vor großen Herausforderungen. (AZ mit rag)