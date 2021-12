Günzburgs OB und Gundelfingens Bürgermeisterin kritisieren Bauamt

Nach schlechten Erfahrungen fordern sie das Staatliche Bauamt auf, bei den neuen Baustellen an der B16 unbedingt nachzubessern - und gleich eine Agentur zu beauftragen.

Das Staatliche Bauamt plant, die B16-Bahnbrücke in Günzburg durch einen Neubau zu ersetzen und einen Kreisel am Auweg zu bauen. Das hat jetzt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) und Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß ( FDP) auf den Plan gerufen. In einem gemeinsamen Brief an die Behörde schreibt er, beides seien bedeutende Maßnahmen für die Stadt Günzburg sowie für den überregionalen Verkehr. Genauso bedeutsam "ist aber auch eine kluge Führung der Verkehrsteilnehmer während der achtmonatigen Sperrung der B16. Die Erfahrungen im Jahr 2021 bei der Baumaßnahme der Brücken über die Flutmulden an der B16 nördlich der Donaubrücke haben uns gezeigt, dass die Baustellenkommunikation und die Kommunikation der Umleitungsstrecken ausgebaut werden müssen."

Agentur soll die Baustellenkommunikation übernehmen

So müsse unter anderem an die vielen Lastwagenfahrer gedacht werden, die kein oder nicht so gut Deutsch sprechen, aber trotzdem beispielsweise in die Industriegebiete gelotst werden müssen. Die Hauptbetroffenen der Maßnahme, die Anlieger des Auweges, sollten unbedingt rechtzeitig vorab mit einer eigenen Wurfpost über die Baumaßnahme informiert werden. "Wir bitten Sie deshalb, für eine professionelle Baustellen- und Umfahrungskommunikation eine erfahrene Agentur zu beauftragen, die Sie hierbei unterstützt. Wir sind überzeugt, dieses Geld ist gut angelegt, und es wird Ihnen von allen Autofahrern gedankt werden, wenn das Notwendige klar und transparent kommuniziert wird."

Man haben Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen. Kein Verständnis bestehe bei den Verkehrsteilnehmern allerdings, wenn "lückenhaft, zu knapp oder fehlerhaft kommuniziert und umgeleitet wird. Wir freuen uns auf eine lösungsorientierte Zusammenarbeit zur Verbesserung des Verkehrsflusses und danken Ihnen bereits vorab für Ihr Engagement." (AZ)