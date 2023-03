Günzburgs Oberbürgermeister will die Kulturnacht fest etablieren

Gerhard Jauernig möchte die Kulturnacht in Günzburg im Oktober 2024 wiederholen. Er will einen festen Zwei-Jahres-Turnus einrichten. Was die Stadt dafür macht.

Die erste Günzburger Kulturnacht am 28. Oktober 2022 war nach einem Fazit der Verantwortlichen ein großer Erfolg. An 18 Orten in der Günzburger Innenstadt wurde Kultur erlebbar. Ein Programm mit 30 Einzelveranstaltungen wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kulturamts koordiniert. Von Lesungen, über Ausstellungen im Heimatmuseum, Tanzvorführungen, bis hin zu Theatervorstellungen im Haus der Bildung. Etwa 5000 Besucher waren einen Abend in der beliebten Innenstadt auf den Beinen. Darum soll es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben.

Roßkultur - Christine Langer rezitierte Gedichte im Sattel eines Pferdes im Museumshof. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung verkündete Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, dass die nächste Kulturnacht im Oktober 2024 stattfinden und damit künftig ein Zwei-Jahres-Rhythmus etabliert werden soll. Der gute Publikumsandrang habe gezeigt, dass die Bürger nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause ein großes Interesse am breiten Kulturangebot haben. Die Verknüpfung mit der Sternennacht der Cityinitiative Günzburg e. V. habe sich bewährt.

Günzburger Kulturnacht 2024 soll Eintritt kosten

Das städtische Kulturamt soll auch weiterhin der Motor der Kulturnacht sein und die Organisation, Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Terminlich wird sich die Kulturnacht wieder an die Sternennacht angliedern, um möglichst viele Menschen anzuziehen. Auch in den Jahren der Kulturnacht-Pause wird sich das Kulturamt an der Sternennacht beteiligen – mit Themenschwerpunkten speziell für die kleinsten Kulturgäste Günzburgs.

Die Günzburger Kulturnacht soll weiterhin mit der Sternennacht der Cityinitiative Günzburg veranstaltet werden. Vielleicht gibt es auch wieder eine Modenschau. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Weil ein gutes kulturelles Angebot nicht umsonst sein kann, hat die Stadt die Premieren-Veranstaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mit 9500 Euro gefördert. Dabei wurden insbesondere die Bereiche Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit und Rahmenorganisation unterstützt. Für die zweite Kulturnacht 2024 sollen Eintrittspreise eingeführt werden, um die Finanzierung auf breitere Beine zu stellen. Das sei auch bei den Kulturnächten anderer Städte üblich. Geplant ist ein Einlass mit Bändchen. Zu einem günstigen Preis von fünf Euro für Erwachsene und vier Euro für Menschen mit Behinderung ist mit dem Bändchen am Handgelenk dann der Zugang zu allen teilnehmenden Veranstaltungen möglich. Für Kinder und Jugendliche bleibt der Eintritt frei.

Auch künftig ist ein klares, kulturelles Profil mit wechselnden räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkten geplant, damit die Kulturnacht auch langfristig für Besucherinnen und Besucher attraktiv bleibt. (AZ, bwz)