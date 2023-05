Günzburg

17:30 Uhr

Günzburgs Stadtführer und Kirchen-Kümmerer Alois Bäuchl ist tot

Plus Alois Bäuchl ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Frauenkirche lag ihm zeit seines Lebens besonders am Herzen.

Auf den Spuren der Habsburger war er besonders oft und gern in Günzburg unterwegs. Auf unzähligen Touren brachte Alois Bäuchl als Stadtführer Touristen, aber auch Einheimischen seine liebgewonnene Heimat nahe. Besonders am Herzen lag Bäuchl die Frauenkirche, deren Generalsanierung er baulich mit geplant hatte und in der er als Kirchenführer aktiv war. Jetzt ist Alois Bäuchl im Alter von 86 Jahren gestorben.

Bäuchl hat in seiner Kindheit viel mitgemacht. Der Zweite Weltkrieg hat dem damals Achtjährigen und seinen drei Geschwistern den Vater an der russischen Front und seine Heimat im Böhmerwald genommen. Mit einem Fahrrad, einem Jesuskreuz, Rucksack, Mutter und Großeltern war er zu Fuß und per Bahn auf der Flucht und suchte eine neue Heimat, die die Familie Bäuchl in dem kleinen Dorf Reutern im Landkreis Augsburg in einem Bauernhof fand. Nach seiner Jugendzeit in einem Münchner Internat, seiner Ausbildung bei der AOK München und dem Besuch der Verwaltungshochschule in München folgte 1955 die Berufung zum Regierungsbeamten beim Freistaat Bayern. Dieser schenkte ihm nach kurzen Stationen am Landratsamt Augsburg und Kaufbeuren mit der Versetzung 1959 an das Landratsamt Günzburg eine neue Heimat.

