Guglhupfgeschwader: Zwei Schauspieler kommen nach Günzburg

Vor dem allgemeinen Kinostart läuft die neue Eberhofer-Krimikomödie im Günzburger BiiGZ. Im Kinosaal werden auch zwei Darsteller anwesend sein.

Der achte Eberhofer-Krimi kommt am nächsten Donnerstag, 4. August, in die Kinos. Besucher des Günzburger BiiGZ haben allerdings schon an diesem Samstag, 30. Juli, Gelegenheit, sich die bayerische Krimikomödie vorab anzusehen. Die Vorführung beginnt um 16 Uhr. Damit aber nicht genug: Ab 15.30 Uhr werden laut Kinobetreiber Wolfgang Christ zwei Schauspieler aus dem "Guglhupfgeschwader", so der Titel des neuen Kinofilms nach den Büchern von Rita Falk, im Günzburger Kino sein. Ihren Besuch haben Daniel Christmann, der den Flötzinger spielt, und Johannes Berzl angekündigt. Berzl wird in der Rolle des Lotto-Otto erstmals Teil des Eberhofer-Universums sein.

Guglhupfgeschwader: Darsteller von Eberhofer-Krimi im Günzburger Kino

Der Plot geht folgendermaßen: Nach zehn Jahren steht für den bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) endlich das Dienstjubiläum an, was man eigentlich gebührend feiern könnte – wäre da nicht das organisierte Verbrechen, unverhoffter Familienzuwachs und das Glücksspiel. All das macht dem Beamten einen Strich durch die Rechnung. Die Feierlichkeiten enden jäh, als Lotto-Otto von zwielichtigen Gestalten verfolgt und der Lotto-Laden in die Luft gejagt wird. Wer sich das Guglhupfgeschwader vor dem eigentlichen Kinostart ansehen möchte – und das mit anwesenden Darstellern des fast 100-minütigen Streifens, kann Tickets unter www.biigz.de online reservieren oder telefonisch unter der Nummer 08221/2060454. Sollte nicht alles reserviert sein, sind am Samstag an der Tageskasse ebenfalls Eintrittskarten erhältlich. (ioa)