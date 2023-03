Gulasch heißt das neue Restaurant in der Günzburger Hofgasse

Plus Klar kocht Tibor Horvath auch Gulasch im gleichnamigen Restaurant, das in der Hofgasse eröffnet hat – aber nicht nur das. Der Ungar belebt das Haus nach langem Leerstand.

Das Gasthaus in der Hofgasse nahe des Günzburger Rathauses ist seit Monatsbeginn wieder zum Leben erweckt worden. Lange waren die Räume der ehemaligen Löwenbräustuben zur Neuvermietung ausgeschrieben. Jetzt können sich die Gäste aus Günzburg und Umgebung freuen auf eine freundliche Bewirtung vom Vormittag bis zum späten Abend im Restaurant „Gulasch“, in dem nicht nur ungarische und schwäbische Spezialitäten offeriert werden.