Guntiafest in Günzburg: Tausende beim "größten Klassentreffen der Welt"

Massenweise strömten am Wochenende Besucherinnen und Besucher des Guntiafestes durch die Innenstadt. Wetter, Stimmung, Musik, Essen und Trinken – alles passte.

Alle Jahre wieder, oder? Nicht ganz. 2020 und 2021 konnte das Guntiafest nicht stattfinden. Schon wahr, irgendetwas hatte da gefehlt. Trotzdem: Seit dem ersten Guntiafest 1977 gab es ansonsten nur ein einziges Mal, wo es ausfallen musste, nämlich seinerzeit, als der Günzburger Marktplatz neu gestaltet wurde. Aber das ist Vergangenheit. Am Wochenende wurde erneut zwei Tage lang unter freiem Himmel gefeiert und vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr als bei den vergangenen Malen.

Also: Start frei am Samstagnachmittag zum Eröffnungsfestzug vom Bürgermeister-Landmann-Platz durch die Günzburger Altstadtgassen zum Marktplatz. Nicht ganz neu, aber immer wieder schön. Allen voran Nachtwächter Alfred Stocker, gefolgt von der Stadtkapelle Günzburg. Dahinter ein fröhlich winkender Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Bundestagsabgeordneter Alexander Engelhard winkte mit, genauso wie die Damen und Herren des Günzburger Stadtrats. Da war der Verein zur Pflege des Brauchtums, die Altstadtfreunde Günzburg, die Kaiserlich-Königlich privilegierten Schützen und gleich scharenweise Mitglieder des VfL Günzburg, Abteilung Gymnastik und Tanz, die mit ihren knallroten T-Shirts von vornherein zeigten, dass sie in Günzburg glücklich sind. Ein farbenfroher Festzug mit Leo-Club, dem Musikverein Wasserburg, der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Schützenverein Eintracht Leinheim am Ende. „Unser Guntifest ist das größte Klassentreffen der Welt“, hatte der Günzburger OB noch betont, wie er alle Menschen dieser Welt begrüßen wolle, die dorthin gekommen seien, wo sie sich immer wohlgefühlt hätten, nämlich in Günzburg – und auf dem Guntiafest. Da hatte der OB dann doch ein bisschen weit ausgeholt, ganz Unrecht hatte er aber nicht.

Guntiafest: Günzburger Marktplatz gehörte zunächst den Familien mit Kindern

Lust zum Tanzen und Mitmachen oder einfach nur bei einem Eis, einem kühlen Radler oder einer Limo zugucken, was die Tanzgruppen, Line Dancer und Dancerinnen, Cheerleaders, Kampfsportlerinnen und Kampfsportler da alles zu bieten haben? Für die Halbe Bier wäre es ohnehin fast noch ein bisschen früh gewesen. Schließlich sollte es ja bis in die späten Abendstunden weitergehen. Damit gehörte der Marktplatz und das Drumherum in der Innenstadt zunächst erst einmal den Familien mit Kindern. Einmal mehr hatten sich die mitwirkenden Vereine, Verbände, Institutionen und was sonst noch alles vertreten war mächtig angestrengt. Von Geschicklichkeitsspielen, Basteln, Kinderschminken und Glücksrädern bis hin zu allerlei Informativem, angefangen von Rettungshunden, Bienen, Mineralien und Fossilien war für jeden etwas dabei. Noch war ein relativ einfaches Durchkommen möglich.

Großer Andrang am Abend in der Günzburger Altstadt zum Guntiafest 2023

Am frühen Abend kamen sie dann, die Massen. „Raus, miteinander feiern, ist doch schön“, meinte die Gruppe, fröhlich sich mit ihren Drinks zuprostend. Ganze Scharen strömten über den Marktplatz und wer sich nicht rechtzeitig seinen Platz gesichert hatte, der musste eben noch eine Runde durch die Altstadt drehen, um für einen solchen fündig zu werden. Auch nicht schlimm. Viele zogen es ohnehin vor, zunächst entlang der Stände zu flanieren, Bekannte und Freunde zu treffen und dabei den Abend zu genießen. Gelegenheiten dazu gab es genügend. Lust auf Party in der Hofgasse oder auf dem Schlossplatz? Gerne. Wer es etwas „liver“ haben wollte, der lauschte auf dem Marktplatz zur Band „Angus Court“ oder in Günzburgs schönstem musikalischen Biergarten der Josy Miller Band – oder tanzte gleich mit. Wer es eine Idee lauter und noch rockiger haben wollte, der schaute beim Stadtgraben vorbei. Und wer selber singen wollte, der tat das bei Daniel’s Karaoke-Party-Stand – mal gut, mal besser oder auch einmal etwas weniger besser. Hauptsache, man hatte Spaß. Wer es ein bisschen ruhiger und gemütlicher haben wollte, der fand mit etwas Glück einen freien Platz im Café Klein Wien der Altstadtfreunde im Museumshof abseits des großen Trubels.

69 Bilder Bestes Wetter und unter freiem Himmel - das war das Guntiafest 2023 Foto: Peter Wieser

Durchkommen kaum noch möglich, hieß es zu späterer Stunde. Aber das ist ja normal beim Guntiafest, wo gefeiert wird, was das Zeug hält. Am Sonntag ging es weiter: Frühschoppen mit Blasmusik, am Nachmittag wieder Spiel, Spaß und Unterhaltung und am Abend wieder Live-Musik. Essen und Trinken bestens, alles passte – das war das Guntiafest 2023.

Lesen Sie dazu auch