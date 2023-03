Haarstyler und Sticker-Drucker online geordert und nie erhalten

Zwei Frauen aus dem Raum Günzburg haben im Internet bestellt und auch schon bezahlt. Von der Ware fehlt jede Spur, Kontakt zum Verkäufer gibt es nicht mehr.

Am Dienstag haben zwei Frauen bei der Polizei Günzburg Anzeige wegen Betrugs erstattet. Beide hatten laut Polizei bereits in der vergangenen Woche bei einer bekannten Internetplattform Waren bestellt und diese vorab bezahlt. Der bezahlte Haarstyler und ein Sticker-Drucker wurden jedoch nicht geliefert, zu den Verkäufern besteht kein Kontakt mehr. Der Schaden beläuft sich für die jungen Frauen im dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)