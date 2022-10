Hakenkreuz-Schmiererei am Eingang einer Günzburger Mittelschule entdeckt

Unbekannte beschmieren am Eingang der Maria-Theresia Mittelschule in Günzburg den Eingangsbereich mit einem Hakenkreuz. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Schmierfinke haben sich im Zeitraum vom 30. September bis 4. Oktober in der Straße „Am Südlichen Burgfrieden“ im Bereich des Haupteingangs der Mittelschule Maria-Theresia zu schaffen gemacht und dabei ein verfassungsfeindliches und verbotenes Symbol auf eine Tafel angebracht. Laut Polizeiangaben besprühte der noch unbekannte Täter die Tafel mit einem Hakenkreuz und einem Herz. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können sowie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)