Vermehrte Diebstähle auf Baustellen im Landkreis Günzburg

Gleich an mehreren Baustellen im Landkreis Günzburg kam es zu Diebstählen von Maschinen und Werkzeugen. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist aber unklar.

Gleich an drei Baustellen musste die Polizei in den vergangenen Tagen ausrücken, weil unbekannte Täter dort eine satte Beute machten. Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch wurde laut Polizeiangaben auf einer Baustelle in der Hafenhofener Straße in Haldenwang eine Rüttelplatte gestohlen. Der Beuteschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe und des Gewichtes der Baumaschine könnte der Täter zu deren Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Stromaggregat auf Baustelle in Offingen gestohlen

Auf einer Baustelle in der Remsharter Straße in Offingen wurden am Mittwoch, 8. Juni zwischen 9 und 10 Uhr gleich mehrere Baumaschinen gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilte, erbeutete der Täter ein Stromaggregat der Marke Honda, einen Winkelschleifer, einen Brechhammer der Marke Makita, sowie eine Kettensäge von Stihl. Der Gesamtbeuteschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900.

Auch in der Georg-Lacher-Straße in Reisensburg kam es zu einem Diebstahl. Am Dienstag, 14. Juni, zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr wurden aus einem Baufahrzeug mehrere Geräte und Akkus gestohlen. Die Geräte befanden sich auf der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges. Laut Polizeiangaben bemerkte ein Zeuge einen schwarzen Kia Sorento, der im Tatzeitraum neben dem Baustellenfahrzeug parkte. Ob allerdings dieser mit der Tat im Zusammenhang steht, ist aktuell noch unklar. Ebenfalls unklar ist, ob es zwischen den Diebstählen einen Zusammenhang gibt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)