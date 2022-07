Handball-Jugendturnier: VfL Günzburg in jeder Hinsicht ein guter Gastgeber

Der VfL Günzburg geht mit seinen Vorstellungen beim Fielmann-Cup selbstkritisch um. Immerhin: Bei den ganz jungen Handballern feiern zwei Landkreis-Vereine Erfolge.

Die Handball-Normalität der Vor-Corona-Zeit ist auf die Freiluftplätze des Dossenberger-Gymnasiums zurückgekehrt. Jugendliche aus 82 bayerischen und württembergischen Mannschaften tummelten sich beim Fielmann-Cup des VfL Günzburg nach allen Regeln der Handball-Kunst auf den vier Spielfeldern. Die weiteste Anreise hatten die Gäste aus Burghausen und Gunzenhausen.

Platz zwei für die A-Jugend des VfL Günzburg

Der VfL Günzburg konnte am ersten Turniertag, der den etwas größeren Akteuren vorbehalten war, kein einziges Turnier gewinnen. Am besten schnitten noch die männliche A-Jugend als Zweiter und die männliche B-Jugend als Dritter ab.

Der TSV Blaustein zeigte seiner Konkurrenz bei der männlichen A- und C-Jugend die Grenzen auf. Das Turnier der männlichen B-Jugend wurde vom TV Altenstadt dominiert. Bei den Mädchen gewannen JH Söflingen/Lehr (A-Jugend), FC Bayern München (B-Jugend) und SG Ulm/Wiblingen (C-Jugend). Von den VfL-Mädchen schnitt die B-Jugend als Dritter am besten ab.

32 Bilder 89 Handball-Jugendteams spielten um den Fielmann-Cup des VfL Günzburg Foto: Ernst Mayer

Nach einem heftigen Regenschauer, der bei der gleißenden Hitze zu einem coolen, wenn auch allzu kurzen Höhepunkt wurde, fand die Siegerehrung an. Erstmals in der Geschichte des Traditionsturniers hatte man sich so richtig über Regen gefreut.

TSV Niederraunau siegt

Am zweiten Turniertag folgten die heißen Stunden des Kinderhandballes. 45 Mannschaften waren angereist. Es wuselte – nicht nur auf den Spielfeldern. Überall war Familientag: Mamas, Papas, Omas und Opas freuten sich. SC Vöhringen, TSV Schwabmünchen, TSV Niederraunau und andere Vereine hatten beeindruckende kleine Handball-Hochburgen aufgebaut, die rot, gelb und blau leuchteten.

Lesen Sie dazu auch

Bei der E-Jugend und den Minis gewann der TSV Blaustein, der mit vier Siegen zum erfolgreichsten Teilnehmer wurde. Bei der weiblichen D-Jugend gewann der TSV Niederraunau nach langem und nervenaufreibendem Siebenmeterwerfen, während bei den gleichaltrigen Jungs der VfL Günzburg überlegen gewann.

Es geht nicht nur um den Sport

Insgesamt war VfL-Cheftrainer Stephan Hofmeister mit dem Abschneiden der Gastgeber sportlich nicht zufrieden. Beim Fielmann-Cup geht es aber nicht nur um den Sport, er ist immer auch ein Test für das organisatorische Leistungsvermögen und das Gemeinwesen in der Abteilung. Hier beeindruckten die Einheimischen. Viele Ehrenamtliche, die Mannschaften und Eltern sorgten für einen reibungslosen Wurfhand-In-Wurfhand-Betrieb. Schon jetzt kann man sich seitens der Günzburger auf den Spielbetrieb ab September freuen. Prächtig wird er laufen.

Freude am Handball: Hier beim Spiel zwischen den E-Schülerteams des TSV Niederraunau und des SB Heidenheim. Foto: Ernst Mayer

Als sportlicher Leiter der Gesamtveranstaltung bedankte sich Jürgen Kees herzlich bei allen Teilnehmern, den auswärtigen Schiedsrichtern und den vielen Helfern.“ Schwere Verletzungen und Hitzeunfälle blieben dank des sehr disziplinierten Verhaltens der Mannschaften die Ausnahme. Dennoch musste der Notarztwagen zweimal gerufen werden. (AZ)