Handfester Streit entbrennt in Günzburger Arbeiterunterkunft

Die Polizei ermittelt gegen drei Männer wegen einer gefährlichen Körperverletzung in einer Günzburger Asylunterkunft.

In einer Günzburger Arbeiterunterkunft in der Heidenheimer Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter zwischen 34 und 52 Jahren. Dabei erlitt einer der Männer nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Im Anschluss musste der Verletzte wegen eines "erhöhten Gefährdungspotenzials", wie es im Polizeibericht heißt, in Gewahrsam genommen werden. Ermittelt wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle drei Männer. (AZ)