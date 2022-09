Handgreiflichkeiten bei Streit am Bahnhof in Günzburg

In Günzburg kommt es am Bahnhofsplatz zu einer Prügelei zwischen zwei betrunkenen Männern. Die Polizei muss eingreifen.

Im Bereich des Bahnhofplatzes in Günzburg ist es am Freitagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 40- und einem 57-jährigen Mann gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren beide Männer stark alkoholisiert. Laut Polizeiangaben musste einer der Beteiligten im Krankenhaus Günzburg versorgt werden und wurde zur Unterbindung einer weiteren Eskalation in Sicherheitsgewahrsam genommen. Der Grund der Auseinandersetzung konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)