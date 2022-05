Handgreiflichkeiten bei Streit in Günzburger Innenstadt

In Günzburg kommt es zu einer Prügelei zwischen zwei jungen Männern. Ein paar Blicke reichen aus, um einen Streit auszulösen. Die Polizei muss eingreifen.

In der Günzburger Innenstadt ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 18-Jähriger die Blicke eines 21-Jährigen für unangebracht empfunden haben und sprach diesen daraufhin an.

Polizei Günzburg ermittelt wegen Körperverletzung

Der Ältere reagierte laut Polizei aggressiv und verlangte von seinem Gegenüber, für eine Aussprache mitzukommen. Darauf ließ sich der 18-Jährige nicht ein, was den 21-Jährigen dazu veranlasste, ihn zu schlagen. Der Jüngere versuchte sich hiergegen mit einem Tritt zu verteidigen. Nach Angaben der Günzburger Polizei packte der 21-Jährige ihn daraufhin und stieß ihn zu Boden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)