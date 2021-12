Handtasche aus geparktem Auto in Günzburg gestohlen

Bislang unbekannte Personen haben in Günzburg aus einem abgestellten Auto eine Handtasche gestohlen. Die Beute war nicht groß, der Ärger schon. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen, die einen Diebstahl auf einem Parkplatz in der Geschwister-Scholl-Straße beobachtet haben könnten. Am Dienstagvormittag war das Auto dort im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr geparkt.

Diebe stehlen Handtasche, Mobiltelefon und Bargeld aus Auto in Günzburg

Die unbekannten Täter stahlen daraus eine Handtasche und erbeuteten unter anderem ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)